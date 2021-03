Seit 2100 Jahren war es noch nie so trocken

Europa wurde allmählich trockener

In der Rekonstruktion zeigten die Baumring-Isotopendaten, dass es in Europa zum einen sehr feuchte Sommer gab, so etwa 200, 720 und 1100 nach Christus, zum anderen aber auch sehr trockene Sommer wie in den Jahren 40, 590, 950 und 1510 nach Christus. Insgesamt sei der Kontinent in den vergangenen zwei Jahrtausenden allmählich immer trockener geworden, so die WSL-Wissenschaftler.