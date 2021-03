Der Hut brennt - jetzt zählen nur mehr Taten

Der Albtraum geht jedenfalls für Salzburg nach dem 3:6 in Spiel zwei in Dornbirn ungebremst weiter. Nach einem Startdrittel-Fiasko (in acht Minuten 0:3), einer Aufholjagd, die insgesamt verpuffte und viele Mängel, an denen die Bulls die gesamte Saison immer wieder gekiefelt haben, offenlegte.