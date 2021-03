Risikopatientin wartet vergeblich auf Impfstoff

Eine Neid-Debatte will sie nicht vom Zaun brechen: „Ich freue mich für jeden Einzelnen, der rasch eine Impfung bekommt.“ Aber: „Ich kann und will es nicht hinnehmen, dass etwa den Lehrern eine Impfung in der Karwoche jetzt schon zugesagt wird und gerade junge Hochrisikopatienten wie ich immer noch keinerlei Infos über einen ungefähren Impftermin haben.“ Dies würde klar den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums widersprechen.