Leihladen: Die kleine „Bibliothek der Dinge“

Im Leihladen Innsbruck findet man Sachen, die man braucht. Allerdings nur so selten, dass es sich gar nicht lohnt, sie zu kaufen. Daher kann man sie sich hier ausborgen. Angelehnt an ähnliche Projekte in Wien, Graz und mehreren deutschen Städten wurde der Laden in Innsbruck vor fünf Jahren eröffnet. Die Idee dahinter: Teilen spart nicht nur Geld, sondern auch Platz.