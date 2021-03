Gewinnen Sie köstliche Take-Away-Boxen!

Der zarteste Oktopus zwischen Linz und Bilbao versteckt sich in der Tapas-Box (jeden Donnerstag, Freitag und Samstag) von „Vicky Cristina Linz“ genauso wie etwa selbstgebackenes Brot, Gemüsetortillas und hausgemachte Aioli, die mit viel Liebe angerichtet werden. Für den perfekten Start in den Morgen bietet sich hingegen die Brunch-Box (jeden Samstag und Sonntag) vom „Teichwerk“ an, welche mit Köstlichkeiten, wie Beeren-Cheesecake oder Speck-Chips mit Zwiebelmarmelade zum Schlemmen einlädt. Pro Tag können nur sehr wenige Boxen ausgegeben werden, daher bald genug bestellen unter: shop.good-karma.at.