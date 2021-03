400 Krimmler ließen sich auf Antikörper testen

Am vergangenen Samstag fand in Krimml eine große Antikörper-Testung in der Gemeinde statt. Bürgermeister Erich Czerny will so eine neuen Weg bestreiten. Für ihn sollten Personen, die Anti-Körper aufweisen keine Covid-Testungen benötigen und so das System entlasten. Insgesamt nahmen 400 Bürger an der kostenlosen Aktion teil - gut 65 Prozent der Einwohner.