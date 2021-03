VSV schlug furios zurück! 6:3 im Derby über KAC

Der VSV agierte im zweiten Derby wie ausgewechselt, ließ der Defensive des KAC keine Luft zum Atmen - und konnte so dank Scott Kosmachuk und Sahir Gill früh 2:0 (5.) in Front gehen. Aufs 2:2 der Rotjacken antwortete dann wieder Villach-Kapitän Jamie Fraser mit der neuerlichen Führung. Auch danach hatten die Hausherren immer eine Antwort, holte sich mit einem klaren 6:3-Sieg den verdienten Ausgleich in der Serie. Das erkannte auch KAC-Trainer Petri Matiakainen an: „VSV war besser, hat als Einheit agiert und war uns läuferisch überlegen - wir müssen mehr reinlegen, sonst wird es nicht funktionieren.“