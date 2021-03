Ein Grundstücksdeal am Attersee uferte völlig aus

„Das Land Oberösterreich bekennt sich zum Zugang der Allgemeinheit zu Wäldern, Bergen, Seen, Flüssen und anderen Naturschönheiten.“ Das - ein altes Anliegen der Grünen erfüllend - steht seit Mai 2019 in Oberösterreichs Landesverfassung. Trotzdem klappt der Praxistest nicht immer und jemand macht sich, so wie in der Karikatur, am eigentlich öffentlichen Seeufer breit.