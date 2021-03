Ast stürzte auf allein arbeitenden Mühlviertler

Am Samstag gegen 12.45 Uhr ereignete sich in einem Waldstück in Königswiesen ein Forstunfall. Ein 47-jähriger Einheimischer war alleine damit beschäftigt, die Äste eines zuvor gefällten Baumes zu entfernen, als plötzlich ein Windstoß einen Ast von einem umliegenden Baum löste. Dieser fiel von oben auf den Waldarbeiter herab und traf ihn im Bereich des Rückens.