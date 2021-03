Armut erreichte die Mitte der Gesellschaft

Doch die Lage ist angespannt, die Caritas verzeichnet einen großen Andrang von Hilfesuchenden. Die Armut hat sich verändert, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und trifft Menschen, die sich nie gedacht hätten, dass sie selbst je Hilfe nötig haben werden: Selbstständige, die ihre Firmen zusperren mussten. Menschen, die unverschuldet ihre Jobs verloren haben. Familien, die vor der Krise gut versorgt waren, aber deren Erspartes mittlerweile aufgebraucht ist. „Hilfe braucht jetzt einen langen Atem. Wir dürfen auf Menschen, die so plötzlich unverschuldet in Not geraten sind, nicht vergessen!“, so „Krone“-Ombudsfrau Barbara Stöckl und Caritas-Präsident Michael Landau.