Polizist wurde bei Streit schwer verletzt

Während der Sachverhaltsaufnahme war der 51-Jährige weiterhin aggressiv gegenüber dem 45-Jährigen, der seinerseits ständig provozierte. Als der 51-Jährige, trotz Anwesenheit der Polizeibeamten mit geballten Fäusten wieder auf den 45-Jährigen losstürmte, stellten sich die Polizisten in den Weg und ein Beamter versuchte mit einem Arm den 51-Jährigen zu blockieren. Durch die Wucht der Vorwärtsbewegung des 51-Jährigen wurde der Arm des Beamten so stark zurückgeschleudert, dass der Polizist schwer an der Schulter verletzt wurde und den Dienst beenden musste. Der verletzte Polizeibeamte und der 45-Jährige wurden vom Roten Kreuz in das UKH Graz eingeliefert, wo sie ambulant behandelt wurden. Der 54-Jährige wird angezeigt.