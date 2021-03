15-jähriger Grazer nach Drogenkonsum verstorben

Gegen 7.20 Uhr wurde von einem Bewohner im Parterre eines Mehrparteienhauses ein junger Mann leblos auf dem Boden liegend aufgefunden. Der Bewohner verständigte über Notruf die Einsatzkräfte und die ersteintreffenden Polizeibeamten führten sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte jedoch nur mehr der Tod des Jugendlichen festgestellt werden. In weiterer Folge konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 15-Jährigen aus Graz handelte. Die durchgeführten Erstermittlungen durch die Polizeiinspektion Graz-Eggenberg und dem Landeskriminalamt Steiermark ergaben, dass der Jugendliche in einer Wohnung des Mehrparteienhauses mit zwei weiteren Jugendlichen Suchtgift konsumiert hatte. Die genauen Umstände und die Ursache des Todes des Jugendlichen sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen, die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Beschlagnahme des Leichnams und eine Obduktion an.