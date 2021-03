Üble Laune | Küssen mit Pass | Pandemüdigkeit

Die Regierung zankt über die Impfungen, eine große Mehrheit der Österreicher meint in der „Frage des Tages“ der „Krone“ sogar, sie werde an Corona zerbrechen. Ja, üble Laune innerhalb der Regierung, üble Laune gegenüber der Regierung, Trübsinn im Land. Die Stimmung ist abgestürzt, selbst den Beteuerungen, es werde einen normalen Sommer 2021 geben, wird nicht mehr getraut. Der immer schwierigere Umgang mit der Pandemie: ein Problem jedes Einzelnen, ein Problem der Politik, eines der Experten. Auch für die Medien wird die Pandemie-Bewältigung immer schwieriger. Wir von der „Krone“ haben schon zu Beginn dieser Gesundheits-Krise vor genau einem Jahr versucht unserer Verantwortung als größtem Printmedium des Landes gerecht zu werden. Es war und ist bekanntlich eine Krise, die rasch alle Lebensbereiche erfasste. Unsere Verantwortung in so einer fundamentalen Krise wahrzunehmen - das versuchen wir tagtäglich immer noch. Aber, das können Sie uns glauben: Es ist auch für uns heute ungleich schwieriger als vor einem Jahr.