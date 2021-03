Experten drängen auf Abhaltung von Schwimmkursen

In der Petition warnen die Experten: „Ertrinkungsunfälle mit tödlichen oder lebenslangen Folgen stellen im Kindesalter die größte Unfallgefahr dar.“ Und weiters: „Die Zeit drängt! Ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für die Sommermonate sowie Entwicklungsdefizite in den sensomotorischen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder wären die Folge.“ Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit von 2019 können in Österreich 700.000 Menschen ab einem Alter von fünf Jahren nicht schwimmen! Deswegen wird eine baldigste Wiederaufnahme von Schwimmkursen gefordert: „Es ist eine Entscheidung für die Sicherheit und Gesundheit unserer Kinder.“