Umgestürzter Lkw löste kilometerlangen Stau aus

Gegen 6.50 Uhr fuhr ein 35-jähriger, türkischer Lenker mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der A 9 in Richtung Süden. Im Bereich einer Fahrbahnverengung beim Beginn einer Baustelle geriet er mit seinem Fahrzeug auf die abgesenkte Betonleitwand auf der rechten Straßenseite. Das Sattelfahrzeug kippte in weiterer Folge nach links um, schlitterte über die Fahrbahn und prallte schließlich gegen die Mittelbetonleitwand. Die Betonleitwand wurde in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs verschoben, sodass auch diese unpassierbar war. Aufgrund des quer auf der Fahrbahn liegenden Sattelkraftahrzeuges und der verschobenen Mittelleitwand musste die A 9 für die Bergungsarbeiten bis 13.30 Uhr in beide Richtungen teilweise zur Gänze gesperrt werden. Auf der Autobahn gab es schnell einen kilometerlangen Stau.