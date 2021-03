Mehr jüngere Patienten im Spital

Was klar ist: Auf Dauer können nur die Impfungen die Situation verbessern. 59.000 Salzburger haben zumindest schon eine Impfdosis erhalten – was ja bereits vor schweren Krankheitsverläufen schützen kann. „Das merken wir auch auf den Intensivstationen“, sagt Uta Hoppe. Da viele der älteren Semester bereits geimpft sind, erkranken diese nicht mehr so schwer an Covid. Deswegen rutscht auch das Durchschnittsalter in den Krankenhäusern nach unten. „Auf der Normalstation hat sich das Durchschnittsalter um zehn Jahre verjüngt“, sagt Hoppe