Internet-Betrug mit Kreditvertrag

Der 33-jährige Afghane aus Graz erstattete bei der Polizei die Anzeige, dass er auf ein Inserat in einer Social Media-Plattform geantwortet habe, um einen Sofortkredit in der Höhe von 20.000 Euro zu erhalten. In weiterer Folge schloss er einen Kreditvertrag, ebenfalls per Social-Media, ab und wurde von den unbekannten Tätern zur Zahlung von vermeintlichen Verwaltungsgebühren aufgefordert. Er leistete die geforderten Zahlungen auf ein spanisches Konto, den zugesagten Kreditbetrag erhielt er jedoch nicht. Er erlitt einen Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen laufen.