Die Farbe der Krise ist Schwarz

Das kleine Atelier im Keller eines Salzburger Wohnhauses ist Ingrid Hyras Reich. Ein mittlerweile recht düsteres Reich. Malte die Künstlerin und pensionierte Pädagogin ihre Akte und „Beziehungsbilder“ vor einem Jahr noch in lebensbejahenden Rot-, Gelb- und Pink-Tönen, hat sich mit der Corona-Krise ein Schatten aus chaotischem Schwarz über alles gelegt. „Sie können es deutlich sehen. Da war das Leben noch lustig und fein und schön. Hier fängt es schon an, dunkler zu werden – und dann kam das Böse, dieses schwarze Ungetüm. Das sind Gefühle, die man nicht greifen kann, die sich aber in meiner Malerei ausdrücken“, sagt Ingrid Hyra, während sie dem Gast in chronologischer Reihenfolge ihre Werke präsentiert.