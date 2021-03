Nicht nur Linz macht sich bereit zum Abflug

Leitern stehen da, nicht verputzte Wände sind zu sehen, Rohre und Kabel liegen am Boden - im Bereich vor den Gates, an denen die Passagiere normalerweise auf das Einsteigen in Flugzeuge warten, sind die Umbauarbeiten am Flughafen Linz in vollem Gang. Der Duty-Free-Bereich wird umgestaltet, zudem wurde das Sitzplatzangebot für Reisende erneuert und ausgebaut. „Wir haben die Zeit genutzt“, sagt Norbert Draskovits, der die Geschäfte am Flughafen führt.