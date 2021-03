Nach dem Felssturz im Jänner 2021, bei dem die Glasfront des Lesesaals schwer beschädigt wurde, blieb das Haus der Stadtgeschichte in der Glockengasse in Salzburg-Schallmoos für Besucher geschlossen. Am Montag nehmen die Mitarbeiter nun einen eingeschränkten Kundenbetrieb auf. „Der Lesesaal ist weiter gesperrt, aber im Foyer des Hauses haben wir für die Bauakteneinsicht drei Arbeitsplätze vorbereitet“, erklärt Peter Kramml, Leiter des Stadtarchives. Für die Nutzung der Arbeitsbereiche ist aufgrund der COVID19-Bestimmungen eine Terminvereinbarung unbedingt erforderlich. Die Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer 0662 8072-4740.

Insgesamt 148 Tonnen Gesteinmaterial mussten zuvor weggeschafft werden. Mittlerweile wurde eine gedämmte Schutzwand errichtet, die das Benützen des Foyers erlaubt.