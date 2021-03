Neue Sternstunde im Hartberger Lieblingsstadion

Noch nie konnte Grün-Weiß in der Bundesliga daheim in Hütteldorf gegen Hartberg gewinnen. Klingt komisch, ist aber so. Das Allianz-Stadion als Hartbergs „Lieblingsstadion“. In den vier Liga-Duellen (2:2, 3:4, 3:3, 0:1) führte zudem Hollywood Regie, endete es stets mit einem „Wiener Drama“: