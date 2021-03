Auftakt für Impfaktion: „So schön hergerichtet“

In Bad Hofgastein berichtet Bezirksgeschäftsführer Daniel Kofler am Freitag sogar von 339 Teilnehmern. Der Auftakt in der Turnhalle des Oberstufengymnasiums (BORG) fällt für ihn positiv aus. „Niemand hat bisher Reaktionen gezeigt“, erklärt Kofler am Nachmittag gegen 14 Uhr. Die beiden Pongauer Gemeinden zählten am Freitagabend insgesamt rund 839 Teilnehmer. Am Montag fällt auch der Startschuss in Unken.