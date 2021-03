Kult und unvergesslich | Klima-„Jagd“

Was für ein Aufbruch, was für ein Ausbruch! Als Autor Helmut Zenker (verstorben 2003) und Regisseur Peter Patzak, der jetzt am Donnerstag 76-jährig nach einer Herzoperation starb, in den 70-er-Jahren Major Adolf Kottan und seine Truppe zu TV-Leben erweckten, da liefen die ORF-Zuseher und die Polizeigewerkschaft Sturm: So einen Krimi hatte es im Fernsehen bis dahin noch nicht gegeben. Es waren die Zeiten des biederen „Kommissars“ und im österreichischen Tatort ermittelte als Oberinspektor Fritz Eckhardt, dem die Rolle in „Hallo Hotel Sacher… Portier“ viel besser gepasst hatte. Und dann kam Kottan: Zunächst satirisch, mit Peter Vogel in der Hauptrolle. Nach dessen Tod beerbte ihn Franz Buchrieser, ein Schriftsteller, der als Schauspieler beste Figur machen sollte und schließlich Kabarettist Lukas Resetarits. Da hatte sich die Serie von der Satire bereits zum Slapstick weiterentwickelt. Kottan ist und bleibt auch über den Tod von Peter Patzak hinaus Kult. Wobei man auch viele seiner weiteren Filme nicht vergessen sollte. „Santa Lucia“ etwa, die Reise von Frau Lucie Engel nach Venedig. Wunderbar! Unvergesslich!