Eissalons starten mit neuen Trend-Sorten in Saison

Insgesamt 129 Eissalons gibt es in Wien. Ein Teil davon ist bereits in die neue Saison gestartet; so wie am Freitag eben der Eismarillen-König Tichy am Reumannplatz in Favoriten. Die „Krone“ erfuhr bei einem Rundruf unter den Eissalons die Trends der Saison: Frucht, vegan und „Eis mit mehr“.