Neos üben Kritik: „Wir impfen am Plan vorbei“

Die großen Debatten um den kleinen Piks wollen hierzulande nicht abreißen. Kritik an der Umsetzung des Impfplans in NÖ kommt von Neos. Die Strategie werde in den neun Bundesländern neunmal unterschiedlich - und in Niederösterreich besonders fragwürdig - verwirklicht, so der Tenor. „Während in Kärnten in der Altersgruppe der über 85-Jährigen bereits neun von zehn Personen geimpft wurden, sind es in Niederösterreich lediglich vier von zehn“, meint die pinke Gesundheitssprecherin Edith Kollermann.