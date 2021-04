Seetals Geschichte macht Hunger auf Schweinsbraten

Weiß wohl kaum jemand so gut wie Maria Kößler, die im Seetaler Klauswirt Chefin und Chefköchin ist. Die Großnichte des früheren, verstorbenen Salzburger Erzbischofs Dr. Eduard Macheiner (bis 1972, Lieblingsspeise Speckstrudel) erzählt in dessen Heimathaus von der Vermutung, dass sich vor über 1000 Jahren die Römer hier angesiedelt hatten. Dass die einst vier Meter hohe Mauer der Ruine Klausegg bis 1816 Österreich mit der Steiermark von Salzburg und Deutschland trennte. Man sich in der Taverne der Befestigungsanlage schon vor Jahrhunderten ausgiebigst stärken konnte.