Geheimnis von rätselhafter Mars-Wolke gelüftet

„Es handelt sich um die größte jemals auf dem Mars beobachtete ,orografische‘ Wolke, was bedeutet, dass sie sich als Ergebnis von Wind bildet, der durch topografische Merkmale auf der Planetenoberfläche nach oben gedrückt wird“, schreiben die Forscher. In diesem Fall störe der Arsia Mons die Atmosphäre des Mars, was zur Entstehung der Wolke führe, heißt es auf der ESA-Website. Feuchte Luft werde in Aufwinden an den Flanken des Vulkans nach oben getrieben und kondensiere später in kühleren Höhen.