Paar geht trotz richtiger Lottozahlen leer aus

Paar wird Zahlen nun ändern

Die beiden hatten schon große Pläne mit dem vermeintlichen Gewinn. Ein neues Haus und ein Auto standen ganz oben auf der Wunschliste. „In der App sah es wirklich so aus, als ob wir gewonnen hätten, weil es in Orange erschien und hieß: gewonnenes Spiel. Da habe ich mich ein bisschen hinreißen lassen“, erzählte Liam. Aufgeben will das Paar nicht und kündigte an, weiter Lotto zu spielen. Allerdings werde es seine Glückszahlen nun ändern.