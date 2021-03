Nach Vollbremsung mit Rad im Krankenhaus gelandet

Verletzungen unbestimmten Grades an der Hand hat ein 47-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in der Stadt Salzburg erlitten. Der Mann war kurz nach Mittag auf einem Mehrzweckstreifen die Ignaz-Härtl-Straße entlang in Richtung Füberbergstraße gefahren.