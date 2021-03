Führerschein-Neuling in Unfall verwickelt

Die 18-jährige Pinzgauerin, ein Führerschein-Neuling, kam mit ihrem Pkw aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Lärmschutzwand. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurden die Verletzten in das Krankenhaus Zell am See verbracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.