Wochenende im Zeichen der Impfnadel im Pongau

Während die Impfungen in Radstadt und Unken in den örtlichen Hausarztpraxen stattfinden sollen, funktioniert der Ortschef von Bad Hofgastein, Markus Viehauser (ÖVP), die Turnhalle des Gasteiner Oberstufengymnasiums um. Die Sonderaktion in den drei derzeit stark vom Virus gebeutelten Gemeinden läuft bis Sonntag. Mit einer Inzidenzzahl von 502,5 bleibt der Pongau auch weiterhin Sorgenkind der Gesundheitsbehörden.