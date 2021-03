„Maßnahmen schaden den Jungen mehr als Krankheit“

Die 7-Tage-Inzidenz bei den 15- bis 19-Jährigen ist fast doppelt so hoch wie der 7-Tage-Schnitt von ganz Salzburg. Die Gründe dafür sind vielfältig (die „Krone“ hat berichtet). Experten machen die neuen Mutationsformen, Öffnungsschritte aber auch private Treffen für den Anstieg verantwortlich. „Man braucht sich nicht zu wundern, dass sich die Jugendlichen anstecken, nachdem keine Öffnungen in Sicht sind und alle Forderungen unterbunden werden. Da ist ja klar, dass sie sich hinter versteckten Türen treffen“, sagt Paul Laireiter, Jugendreferent der Stadt Salzburg. Diese Meinung teilt auch Johannes Schindlegger vom Verein Akzente. „Es ist äußerst schwierig für die Jugendlichen, weil das Treffen der Peer Groups in dem Alter so extrem wichtig ist“, sagt er.