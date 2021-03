Trainerfrage ungelöst! Wer wird Coach der 99ers?

Die ersten fünf Abgänge wurden offiziell: Goalie Ben Bowns sowie Joel Broda, Johan Porsberger und Travis Oleksuk haben keine Zukunft in Graz. Ein Paukenschlag ist der Abgang von Oliver Setzinger, der fünf Jahre lang den Verein geprägt hat. Der Routinier verlor klubintern in den letzten Monaten stark an Gewicht, wurde erst als Kapitän abgesetzt, nun wurde sein Vertrag nicht verlängert. Der Klub begründete die Entscheidung mit einem „Neustart“. Man wolle außerdem die junge Welle forcieren, mehr Augenmerk auf die Akademiespieler legen