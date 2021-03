Feuer im Motorraum: Polizist löschte Flammen!

Heute gegen 14 Uhr fuhr eine 24-jährige PKW-Lenkerin auf der Ennstal Straße, B 320, in Richtung Schladming. In Haus im Ennstal nahm die Lenkerin plötzlich starken Brandgeruch wahr und hielt das Auto geistesgegenwärtig auf dem Abbiegestreifen zur Landesstraße 725 an.