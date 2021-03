Aufhauser: Ur-Bulle, Ruhepol und Trainertalent

Absage an Sturm 2020

Diese Stelle übt der heute 44-Jährige nun seit über fünf Jahren mit Erfolg aus. Nicht umsonst hat Sportchef Christoph Freund beim Ruhepol und mit großer Erfahrung ausgestatteten Analytiker schon vor drei Jahren von einem Trainertalent gesprochen. Im Sommer 2020 hätte „Aufi“ die Chance gehabt, in seiner Heimat bei Sturm Cheftrainer zu werden. Er lehnte ab. Vielleicht in der Hoffnung, dass für ihn nach Marschs Abgang in Salzburg die große Stunde schlagen könnte.