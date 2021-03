Stadtchefs favorisieren den Hannak-Standort

„Im Amtsbericht der Kulturabteilung sind auch die geprüften Alternativstandorte angeführt – inklusive der Begründungen, warum sie ausgeschieden sind“, erklärt Preuner. Kurz zusammengefasst: In der Rauchmühle selbst wäre die Miete zu teuer gewesen, bei einem Objekt in der Fasaneriestraße waren die Räume nicht hoch genug und auch das ehemalige Pappas-Ersatzteillager in Lehen kam wegen räumlicher Nachteile (Zugang, Säulen) nicht in Frage. Denn, wie Stadtkulturchef Auinger mehrfach betonte: „Basis für die Proberäume war immer das in einem mehrjährigen Prozess mit Künstlern der freien Szene erarbeitete Konzept.“