Kurz mild und sonnig, dann kommt der Regen

Am Samstag dürfte dann in den meisten Landesteilen der Sonnenschein überwiegen, einige Quellwolken und Wolkenfelder ziehen aber durch. In den Abendstunden erfasst die nächste Kaltfront mit Regen und Schneefall von Nordwesten her das Land. In der Früh zeigt das Thermometer minus drei bis plus vier Grad, am Tag maximal zehn bis 16 Grad.