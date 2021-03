99ers: Setzinger muss gehen, Trainercausa offen

Setzinger prägte in den letzten fünf Jahren das Grazer Eishockey. Die Nummer 91 war mehrere Jahre Kapitän der 99ers, brachte es in 260 Spielen für die Grazer auf 57 Tore und 148 Assists. Nach internen Ungereimtheiten verschwand der ehemalige Leitwolf in den letzten Wochen aus dem öffentlichen Blickfeld, jetzt ist sein Abgang beschlossene Sache. Ebenso wie bei den Legionären Ben Bowns, Joel Broda, Johan Porsberger und Travis Oleksuk, die allesamt den Klub verlassen müssen.