Die behaglichste Heizung: SO geht Wohlfühlen!

Dauerhaft sparen dank Qualität & Fachberatung

easyTherm stellt seine Infrarotheizpaneele zu 100% in Österreich und nur aus Qualitätsmaterialien her. Die Folge: Lange Lebensdauer, hohe Wirksamkeit und damit geringe Energiekosten. Darüber hinaus wird die Heizung genau für Ihr Projekt (Einzelraumlösung, Sanierung, Neubau oder Sonderprojekt) ausgelegt, so dass Sie immer auf der sicheren Seite sind. Mit der 4-fach Garantie für bis zu 10 Jahren sorgt easyTherm für unbeschwertes Heizen und ausgezeichneten Wohnkomfort in Ihrem eigenen vier Wänden.