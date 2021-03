Anadi Bank setzt wichtiges Signal für die Zukunft

57.000 Kunden zählt das Institut, das vor allem in Kärnten und Wien sowie in Kürze auch in Deutschland 250 Mitarbeiter in elf Filialen beschäftigt. Unter den Kunden finden sich Private, Unternehmen und vor allem auch die öffentliche Hand. Austrian Anadi betreut mehr als zwei Drittel der Gemeinden und ist die Hausbank des Landes Kärnten. „Land und Anadi Bank haben herausfordernde Zeiten durchgestanden und sind gestärkt daraus hervorgegangen“, resümiert Landeshauptmann Peter Kaiser dann auch bei der Neueröffnung der Filiale im Stammhaus in der Klagenfurter Domgasse - und er verspricht: „Die Zusammenarbeit wird prolongiert.“