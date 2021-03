Gefangen in einem „Goldkäfig“

Auch am zweiten Tag der Quarantäne wurde an den Grenzen zum Bezirk Hermagor rigoros kontrolliert. Wie berichtet, muss jeder, der ausreisen will, einen negativen Corona-Bescheid vorweisen können. Die Isolation schlägt auf die Stimmung. Die Menschen fühlen sich eingesperrt in einem goldenen Käfig. Zwar lähmen die strengen Auflagen das tägliche Leben, dafür bleibt zum Trost wenigstens die schöne Landschaft, die zum Entspannen einlädt. „Viele Betriebe klagen, weil das Testen eine Belastung für die Mitarbeiter ist“, sagt Hannes Kandolf, Meisterbäcker und Obmann der Wirtschaftskammer Hermagor: „Die Stimmung im Tal ist getrübt.“