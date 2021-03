St. Pölten verpasst Sensation gegen Rosengaard

Die große Sensation ist ausgeblieben: Der SKN St. Pölten hat den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Frauen-Fußball-Champions-League verpasst. Nach dem überraschenden 2:2-Remis in Schweden vor einer Woche unterlag Österreichs Serienmeister am Mittwochabend dem FC Rosengaard im Achtelfinal-Rückspiel in der NV Arena mit 0:2. Damit bleibt der SV Neulengbach (2014) der einzige österreichische Club, der jemals in der Runde der letzten acht der „Königsklasse“ vertreten war.