Rangnick als DFB-Trainer? „Momentan bin ich frei“

Ralf Rangnick hat Interesse an der Nachfolge des deutschen Fußball-Teamchefs Joachim Löw bekundet. Es sei eine „Stelle, die niemanden in Deutschland kalt lässt“, sagte der 62-Jährige am Mittwoch bei Sky. „Ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen. Für mich ist es in erster Linie eine Frage des Timings. Im Moment bin ich frei“, sagte Rangnick.