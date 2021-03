Einkassierte Boliden | Ampel-Fleckerlteppich

Wenn man via krone.at fragt, ob es härtere Strafen für Raserei im Straßenverkehr geben soll - mit welcher Antwort würden Sie rechnen? Vier von fünf sind für mehr Härte! Dass eine satte Mehrheit der Österreicher zumindest nichts gegen eine Verschärfung der Raser-Strafen einzuwenden hat - das dürfte auch in der Regierung bekannt sein. Und so verkündete nun die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gewessler im Detail das, was schon im Raum stand: Ab kommendem Sommer zahlen Temposünder bis zu 5000 Euro Strafe, der Führerschein kann mindestens sechs Monate entzogen werden - und voraussichtlich gegen Jahresende tritt dann auch die schärfte Sanktion für Raser in Kraft, dann kann ihr Bolide einkassiert werden. So will man vor allem die Teilnehmer an illegalen Straßenrennen aus dem Verkehr ziehen. Mit all den neuen Maßnahmen soll die Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden - möge es gelingen!