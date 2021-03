„Wenn man einen Freund hat“: Janosch feiert 90er!

1931 wurde der Künstler als Horst Eckert im oberschlesischen Bergarbeiterort Zabrze im heutigen Polen geboren. Doch die Familie verließ die Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg fluchtartig, bis sie schließlich in der Nähe von Oldenburg landete. Viele Jahre lebte Janosch auch in einem Häuschen am Ammersee. Dass er einmal berühmt werden würde, mehr als 300 Bücher schreiben und in rund 40 Sprachen übersetzt werden würde, das ahnte er damals nicht. Die Kunstakademie in München lehnte ihn ab. Und erste Bücher wie „Die Geschichte vom Pferd Valek“ waren kein Erfolg. Aus Wut habe er einen Racheakt geplant. „Ich wollte ein Kitschbuch machen“, bekennt er in dem BR-Film. „Es muss ein Kuschelbär dabei sein und der Bär muss eine Reise machen und er muss einen Freund haben. Und schon fangen die Weiber an, zu heulen.“