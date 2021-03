Erzbischof Franz Lackner bleibt in Selbstisolation

Im Umfeld des Erzbischofs hatte es vergangene Woche einen positiven Coronafall gegeben. Lackner hatte sich daraufhin in Selbstisolation begeben. Ein Mitarbeiter der Erzdiözese war am Dienstag vergangener Woche positiv getestet worden; er zeigte und zeigt immer noch keine Symptome. Erzbischof Lackner hatte mit dem betroffenen Mitarbeiter am Sonntag zuvor an einer Liturgie teilgenommen.