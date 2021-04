Tagespreis 4. April: E-Bike im Wert von 3399 Euro

Der E-Bike-Weltverband (EBWF) ist ein gemeinnütziger Verband mit Sitz in Sillian (Osttirol) und gilt als großer Förderer des E-Bike-Sports sowie Veranstalter attraktiver Sportevents für Jedermann. Gemäß dem Motto „Everyone is a winner“ veranstaltet die E-Bike-World-Federation seit ihrer Gründung 2018 die „E-Bike-WM für Jedermann“ und ist stolz darauf, heuer neben der „E-Bike WM für Jedermann“ in Ischgl (13. bis 14. August 2021) auch den sogenannten „E-Bike-Cup für Jedermann“ an fünf Orten durchzuführen.