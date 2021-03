Haalands „Betrug“-Sager + Ronaldo schwer in Kritik

Das krone.at-Sportstudio am 10. März: Michael Fally präsentiert diesmal Erling Haalands Doppelpack in der Champions League für Borussia Dortmund, seinen „Betrug“-Sager gegen Sevilla-Goalie Bono, das Drama um Juventus, harte Kritik an Cristiano Ronaldo, die heutigen Champions-League-Spiele und die sehr spezielle Abfahrt des Nicolas Hofer auf der Streif.