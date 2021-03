„Let‘s Dance“-Star Renata Lusin nackt im „Playboy“

In der RTL-Show „Let‘s Dance“ begeistert Renata Lusin mit ihrem sexy Hüftschwung, in der aktuellen Ausgabe des „Playboy“ lässt die Profitänzerin nun die Hüllen fallen. Aus gutem Grund: Mit ihrem Nacktshooting möchte die 33-Jährige nämlich für mehr als nur körperliche Frauenpower werben. „Ich habe nicht die klassischen weiblichen Rundungen“, sagte sie im „Playboy“-Interview über ihre erotischen Aufnahmen, „aber ich bin eine Powerfrau. Das kommt auf den Fotos auch wirklich gut zur Geltung, und das will ich auch zeigen.“