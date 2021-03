Haiming und Roppen wird es wohl treffen

Maßnahmen erwartet

Zunächst konnte man sich nicht zu konkreten Maßnahmen durchringen. „Die Zahlen werden in den nächsten Tagen sinken, das Contact-Tracing verlaufe sehr gut, hat es geheißen“, berichtet Haimings BM Josef Leitner. Am Dienstag traf man einander abermals und diesmal dürfte doch nach Beratungen mit der Corona-Einsatzleitung eine Entscheidung gefallen sein. Zumindest die Grundsatzentscheidung, dass in Haiming und Roppen Maßnahmen getroffen werden müssen. Es sei fix, dass eine Ausreise aus dem Gemeindegebiet nur mit einem negativen Test möglich sein werde, heißt es aus sicherer Quelle. Zeitpunkt und Details seien allerdings noch nicht bekannt. „Die Einsatzleitung tagt noch, eine Entscheidung ist also noch nicht gefallen“, schildert Bezirkshauptfrau Eva Loidhold kurz vor Redaktionsschluss. Der Bezirk Imst hat mittlerweile die zweithöchste Inzidenz Tirolweit.